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Захарова назвала неожиданный критерий успеха мужчины

Захарова назвала неожиданный критерий успеха мужчины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что критерием успешности мужчины является не материальный достаток, а горящие глаза женщины, которая хочет от него детей .

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