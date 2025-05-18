У наследника Mazda6 появилась «подогретая» версия Sports Edition

В Китае дебютировал «батарейный» седан EZ-6 с новыми аксессуарами. Пакет Sports Edition означает полный антихром, установку антрацитовых колёсных дисков, покраску тормозных суппортов в красный цвет, а также оригинальную отделку салона: вместо перфорированной кожи кресла покрыты алькантарой, добавлены красная прострочка, метка на шести часах на руле и тёмный потолок.
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