У наследника Mazda6 появилась «подогретая» версия Sports Edition

В Китае дебютировал «батарейный» седан EZ-6 с новыми аксессуарами. Пакет Sports Edition означает полный антихром, установку антрацитовых колёсных дисков, покраску тормозных суппортов в красный цвет, а также оригинальную отделку салона: вместо перфорированной кожи кресла покрыты алькантарой, добавлены красная прострочка, метка на шести часах на руле и тёмный потолок.