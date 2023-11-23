МВД могут обязать проверять данные абонентов перед активацией сим-карт

В Правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД.
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