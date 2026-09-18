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ТАСС

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Расчеты БПЛА "Герань-4 сикер" поразили два сухогруза в порту Одесса

Расчеты БПЛА "Герань-4 сикер" поразили два сухогруза в порту Одесса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские операторы беспилотников "Герань-4 сикер" 17 сентября поразили два морских судна в порту Одесса, которые перевозили грузы в интересах ВСУ.

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