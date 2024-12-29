Кураховская ТЭС пала: новости СВО от 29 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1039-й день спецоперации России на Украине

На 29 декабря 2024 года продолжаются интенсивные бои на различных направлениях, включая Херсонское, Запорожское, Торецкое, Краснолиманское, Купянское, Харьковское и Угледарское, где российские войска продвигаются, несмотря на сопротивление ВСУ.
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