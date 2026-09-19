Зачем платить больше — на чем реально сэкономить при покупке шкафа-купе

Шкаф-купе — это мебель, которая служит не год и не два, а 10–15 лет, а иногда и дольше. Правильный подход к проектированию помогает сэкономить до 30–40 % от общей стоимости, не теряя ни качества, ни удобства.
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