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Зачем платить больше — на чем реально сэкономить при покупке шкафа-купе

Зачем платить больше — на чем реально сэкономить при покупке шкафа-купе

Шкаф-купе — это мебель, которая служит не год и не два, а 10–15 лет, а иногда и дольше. Правильный подход к проектированию помогает сэкономить до 30–40 % от общей стоимости, не теряя ни качества, ни удобства.

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