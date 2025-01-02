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Бандера VS Высоцкий — Новый год в Одессе

Бандера VS Высоцкий — Новый год в Одессе

Политнавигатор Идеально по Высоцкому: «Все почти с ума свихнулись — даже кто безумен был»… Да, в Одессе снесли памятник гению.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... зачистка Одессы должна быть очень тотальной, ни одна мразь не должна избежать утилизации...
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