«Интер» забил 4 гола в 4-м матче Серии А подряд

В перенесенном матче 21-го тура Серии А «Интер» забил 4 гола в ворота «Аталанты» (4:0, второй тайм). До этого «нерадзурри» забивали такое количество голов в играх с «Лечче» (4:0), «Салернитаной» (4:0) и «Ромой» (2:4).