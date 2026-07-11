260 тысяч зеркал и 1 ГВт мощности. Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию с накоплением энергии на расплавленной соли

И не нужно никакого литияКитайская корпорация China Three Gorges Corporation (CTG) ввела в коммерческую эксплуатацию крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, которая объединяет два типа генерации — классические фотоэлектрические панели и солнечную тепловую установку (CSP).