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260 тысяч зеркал и 1 ГВт мощности. Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию с накоплением энергии на расплавленной соли

260 тысяч зеркал и 1 ГВт мощности. Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию с накоплением энергии на расплавленной соли

И не нужно никакого литияКитайская корпорация China Three Gorges Corporation (CTG) ввела в коммерческую эксплуатацию крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, которая объединяет два типа генерации — классические фотоэлектрические панели и солнечную тепловую установку (CSP).

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