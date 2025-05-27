Мединский объяснил, почему Крым передали Украине в 1954 году

Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. Говоря о передаче Крыма Украине, Мединский напомнил, что в начале 1954 года отмечалось 300-летие Переяславской рады.
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