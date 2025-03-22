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Царьград

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Израильские ВВС атаковали Ливан: ранены двое, обострение конфликта

Израильские ВВС атаковали Ливан: ранены двое, обострение конфликта

Израильские ВВС нанесли удары по южному Ливану, ранив двух мирных жителей. Это стало ответом на ливанские ракетные обстрелы.

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