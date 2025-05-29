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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Федеральный суд США заблокировал пошлины Дональда Трампа

Федеральный суд США заблокировал пошлины Дональда Трампа

Коллегия судей постановила, что американский лидер превысил должностные полномочия Суд США по международной торговле признал пошлины Трампа незаконными и постановил, что он превысил должностные полномочия.

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Комментарии
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АндрейБорков
Доня Трамп, ты у себя в своих США не в авторитете! Ты у себя, где ты типа президент, хрен чего толком сделать можешь! Куда ты в мировую политику лезешь? Тебя мало через хер в твоих США прокидывают, так ты еще хочешь, что бы тебя через этот ХЕР на мировом уровне прокидывали? Похоже, что именно так и есть!
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