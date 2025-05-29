Коллегия судей постановила, что американский лидер превысил должностные полномочия Суд США по международной торговле признал пошлины Трампа незаконными и постановил, что он превысил должностные полномочия.
Федеральный суд США заблокировал пошлины Дональда Трампа
Комментарии
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АндрейБорков
Доня Трамп, ты у себя в своих США не в авторитете! Ты у себя, где ты типа президент, хрен чего толком сделать можешь! Куда ты в мировую политику лезешь? Тебя мало через хер в твоих США прокидывают, так ты еще хочешь, что бы тебя через этот ХЕР на мировом уровне прокидывали? Похоже, что именно так и есть!
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