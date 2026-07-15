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Татар-информ

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Государственный камерный хор РТ выступит на «Славянском базаре» в Витебске

Государственный камерный хор РТ выступит на «Славянском базаре» в Витебске

Фото: пресс-служба ГБКЗ им. С.Сайдашева Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением народной артистки Татарстана Миляуши Таминдаровой представит республику на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.

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