Государственный камерный хор РТ выступит на «Славянском базаре» в Витебске

Фото: пресс-служба ГБКЗ им. С.Сайдашева Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением народной артистки Татарстана Миляуши Таминдаровой представит республику на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии