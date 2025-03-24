Россиянка Мирра Андреева выбыла с теннисного турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пройти в 1/8 финала турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 1000 в Майами, проиграв сопернице из США Аманде Анисимовой, сообщает 24 марта «Спорт-Экспресс».
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