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Россиянка Мирра Андреева выбыла с теннисного турнира в Майами

Россиянка Мирра Андреева выбыла с теннисного турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пройти в 1/8 финала турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 1000 в Майами, проиграв сопернице из США Аманде Анисимовой, сообщает 24 марта «Спорт-Экспресс».

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