40 стран не выдержали давления Запада перед голосованием в ГА ООН

REUTERS/Brendan McDermid Около 40 стран не смогли выдержать давления Запада перед голосованием в Генассамблее ООН по проекту резолюции, осуждающей проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.