Илон Маск как зеркало двойных стандартов.

Моё отношение к Маску, страшно сказать, основано на моих собственных двойных стандартах. И вообще, практически все мы живём внутри своих выстраданных двойных стандартов и, одновременно, не терпим двойных стандартов у них.
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