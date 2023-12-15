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Нилов заявил, что вопросы уплаты утильсбора должны решаться «в ручном режиме»

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в Telegram, что вопросы уплаты утилизационного сбора по новым правилам гражданами, которые ввозят автомобили из-за границы, должны рассматриваться в каждом конкретном случае отдельно и решаться в «ручном режиме».

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