Адмирал Касатонов: Ненависть к России царила в Киеве уже спустя месяц после распада СССР

Vladimir Lioubimcev

Киев всегда был РУССКИМ ГОРОДОМ!! И в Киеве хорошо относились к русским, поскольку большинство киевлян были русскими. И разговаривали киевляне на русском языке. Впервые я был в Киеве в 1963 году. И тогда было именно ТАК. А вот после развала СССР, в Киев рванул бандэровцы с Западной Украины и начали там баламутить. Да и Запад не отставал... и даже был впереди всех...