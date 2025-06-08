Русофобские настроения в украинской верхушке культивировались еще со времен распада СССР, а не с переворота 2014 года, как почему-то утверждается ныне.
Адмирал Касатонов: Ненависть к России царила в Киеве уже спустя месяц после распада СССР
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Киев всегда был РУССКИМ ГОРОДОМ!! И в Киеве хорошо относились к русским, поскольку большинство киевлян были русскими. И разговаривали киевляне на русском языке. Впервые я был в Киеве в 1963 году. И тогда было именно ТАК. А вот после развала СССР, в Киев рванул бандэровцы с Западной Украины и начали там баламутить. Да и Запад не отставал... и даже был впереди всех...
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
Во времена СССР ненавидели русских только на Западной Украине. Кстати, они одинаково ненавидели что русских, что украинцев, поскольку западэнци не являлись этническими украинцами и вообще не являлись славянами.
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
Человек внушаем. А если еще и официально искажается история, то где человеку узнать истину? Затруднительно... Вон, на днях по телику показывали, как западэнки на Украине уничтожали книги русских писателей и поэтов. Пушкина, Достоевского и т.д.... ВАРВАРЫ!!
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3 час.
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