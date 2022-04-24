ВС России уничтожили ракетами в районе Павлограда цеха по производству взрывчатки для ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ для украинских военных.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ для украинских военных.
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