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Пикап на двух колёсах между столбами

Пикап на двух колёсах между столбами

Каскадёр Пол Свифт проехал на пикапе Ford Raptor между двумя столбами, удерживая машину на двух колёсах.

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