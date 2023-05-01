В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой истинным лицом Киева

Министерство информации Индии обвинило Украину в лицемерии и оскорблении чувств верующих Старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта 30 апреля выразил недовольство из-за публикации минобороны Украины карикатурного изображения индийской богини Кали.
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