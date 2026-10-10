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В Бразилии ликвидировали мужчину, захватившего в заложники 13 детей

В Бразилии ликвидировали мужчину, захватившего в заложники 13 детей

Полиция освободила 13 детей в возрасте 4–5 лет, захваченных в заложники в детском саду в бразильском городе Куритиба, сообщила пресс-служба силового ведомства 9 октября на официальном портале.

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