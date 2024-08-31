Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым.
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