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ИА Регнум

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Трое взрослых и трое детей пострадали за сутки в результате атак ВСУ в ЛНР

Шесть мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки.

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