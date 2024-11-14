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"Зверь мечется в истерике": Киев повышает ставки - Живов объяснил цели и задачи

"Зверь мечется в истерике": Киев повышает ставки - Живов объяснил цели и задачи

"Зверь мечется в истерике": Киев повышает ставки - Живов объяснил цели и задачи. По его словам, массированная атака БПЛА на Подмосковье - это не что иное, как истерика киевского режима.

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