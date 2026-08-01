Суд передал России 123 объекта недвижимости секты «Свидетели Иеговы»

Кузьминский районный суд Москвы принял решение об изъятии в пользу государства 123 объектов недвижимости, ранее принадлежавших религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России).
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