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Суд передал России 123 объекта недвижимости секты «Свидетели Иеговы»

Суд передал России 123 объекта недвижимости секты «Свидетели Иеговы»

Кузьминский районный суд Москвы принял решение об изъятии в пользу государства 123 объектов недвижимости, ранее принадлежавших религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России).

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