Акция протеста против передачи РФ госдачи в Пицунде прошла у парламента Абхазии

Несколько сотен человек вечером 26 декабря собрались у здания парламента Абхазии. Оппозиция объявила бессрочную акцию протеста против передачи госдачи в Пицунде в собственность России, сообщили «Известия».
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