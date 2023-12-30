Мужчина расстрелял медведя из ружья для пейнтбола

Защитник окружающей среды опубликовал в соцсети видео, снятое несколько дней назад во время изгнания медведя, вес которого составлял более 200 килограммов, из оккупированного им подвала частного жилища, расположенного в окрестностях города Саут-Лейк-Тахо (штат Калифорния, США).
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