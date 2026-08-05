Названа порода собак-долгожителей

Ланкаширский хилер признан самой долгоживущей породой собак. Согласно данным благотворительной организации Dogs Trust, средняя продолжительность жизни чистокровных собак составляет 12,7 года, а смешанных пород — 12 лет.
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