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FiNE NEWS

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Названа порода собак-долгожителей

Ланкаширский хилер признан самой долгоживущей породой собак. Согласно данным благотворительной организации Dogs Trust, средняя продолжительность жизни чистокровных собак составляет 12,7 года, а смешанных пород — 12 лет.

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