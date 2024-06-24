В Севастополе введён режим ЧС: медики продолжают бороться за жизни пострадавших во время обстрела на пляже

В Севастополе Указом губернатора от 23.06.2024 № 72-УГ введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и при пресечении указанных действий правомерными действиями Вооруженных Сил Российской Федерации.
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