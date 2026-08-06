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Аргументы и Факты

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Сальдо: ВСУ предпринимают попытки высадиться на Кинбурнской косе

Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки высадки на Кинбурнской косе, российские военные не дают противнику закрепиться Об этом 6 августа сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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