Сальдо: ВСУ предпринимают попытки высадиться на Кинбурнской косе

Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки высадки на Кинбурнской косе, российские военные не дают противнику закрепиться Об этом 6 августа сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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