В Подмосковье увеличилась доля случаев рака молочной железы, обнаруженных на начальных стадиях. Сейчас на нулевую, первую и вторую стадии приходится 78,9% выявленных заболеваний — на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.