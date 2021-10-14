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Гжель, хохлома и Пересильд в космосе

Гжель, хохлома и Пересильд в космосе

автор - Советский патриот Давно замечено, что чем хуже идут дела, тем громче пиар и пропаганда.

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Владимир Борисов
как говорил мой сослуживец: уехал бы из страны, да цирк люблю. но цирк уехал, а "клоуны" остались
Максим Маркин
Фаберже ещё нарисовать ... сбоку ..
Полина Романова (железова)
Статьья мерзкая. В либерастическом духе.
Sobering
Автор статьи снова не туда попал. Не угадал! Извиним автора ролика за название, но тянитолкай и в самом деле собирается. youtube.com/watch?v=1pRcIStdFbw
Sobering
А вот на что ещё Россия тратит денежку, а не на вчерашние потуги Маска. youtube.com/watch?v=W4Yd4oVVGEI
Sobering
Мало того, Россия уже решила проблему искусственного магнитного поля на корабле. Сейчас решает проблему возврата космонавтов на на Землю на 2 космической скорости. Пока что это увы, людям не возможно, а без них пожалуйста. Но американцы "летая" на Луну этого ничего не знали.
Вадим Кузнецов
Из-за этого полета остался без должности в Роскосмосе С.Крикалев. Интересно, сколько там вообще осталось настоящих космонавтов? Или уже только Дорогие Товарищи?
Хариман Шифонский
Трудно себе представить, что бы во времена Королёва такой пысатель дожил бы до конца недели
Сергей Гордеев
Пересильд и режессеру надо просто оплатить поездку (билет)

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