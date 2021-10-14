Гжель, хохлома и Пересильд в космосе

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГжель, хохлома и Пересильд в космосе автор - Советский патриот Давно замечено, что чем хуже идут дела, тем громче пиар и пропаганда.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВБВладимир Борисовкак говорил мой сослуживец: уехал бы из страны, да цирк люблю. но цирк уехал, а "клоуны" осталисьМаксим МаркинФаберже ещё нарисовать ... сбоку ..П(Полина Романова (железова)Статьья мерзкая. В либерастическом духе.SSoberingАвтор статьи снова не туда попал. Не угадал! Извиним автора ролика за название, но тянитолкай и в самом деле собирается. youtube.com/watch?v=1pRcIStdFbwSSoberingА вот на что ещё Россия тратит денежку, а не на вчерашние потуги Маска. youtube.com/watch?v=W4Yd4oVVGEISSoberingМало того, Россия уже решила проблему искусственного магнитного поля на корабле. Сейчас решает проблему возврата космонавтов на на Землю на 2 космической скорости. Пока что это увы, людям не возможно, а без них пожалуйста. Но американцы "летая" на Луну этого ничего не знали.Вадим КузнецовИз-за этого полета остался без должности в Роскосмосе С.Крикалев. Интересно, сколько там вообще осталось настоящих космонавтов? Или уже только Дорогие Товарищи?ХШХариман ШифонскийТрудно себе представить, что бы во времена Королёва такой пысатель дожил бы до конца неделиСергей ГордеевПересильд и режессеру надо просто оплатить поездку (билет)Комментировать
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