Для победы над Tesla, Volkswagen реализует собственное производство аккумуляторов EV

Наскок VW на создание и производство аккумуляторов показывает трудности, с которыми сталкиваются нынешние автопроизводители, когда они пытаются заработать деньги на электромобилях По сравнению со старыми автопроизводителями в США Volkswagen больше всех инвестирует в электромобили, компания перевоплотила завод двигателей в завод аккумуляторов, потому что немецкий гигантVolkswagen electro Золотова АнастасияНаскок VW на создание и производство аккумуляторов показывает трудности, с которыми сталкиваются нынешние автопроизводители, когда они пытаются заработать деньги на электромобилях По сравнению со старыми автопроизводителями в США Volkswagen больше всех инвестирует в электромобили, компания перевоплотила завод двигателей в завод аккумуляторов, потому что немецкий гигант пытается изменить свой имидж и выйти в лидеры на рынке электромобилей став главным конкурентом Tesla.