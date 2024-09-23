Российские космонавты и астронавт NASA возвращаются на Землю после самого долгого полёта в истории МКС

Сегодня с МКС должны вернуться российские космонавты и астронавт NASA. Годовая миссия космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко (спецкор ТАСС) и Николая Чуба и полугодовая экспедиция астронавта NASA Трейси Дайсон подошли к концу.