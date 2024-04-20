Минобороны сообщило о пресечении атаки дрона над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 20 апреля пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ.
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