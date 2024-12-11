Что Трамп грядущий нам готовит?

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Валерий Путря

Трамп, трамп...трамп..Трамп - тут, Трамп - там, трамп - в водопроводном кране, трамп - в утюге, трамп - в канализации. Куда не посмотришь - везде один трамп. И чего все с этим человеком так носятся ? Он - Бог? Или - царь всей земли ??? Он всего лишь президент юсы, и не более того! Сам лично он никаких решений не принимает, как собственно и все его предшественники. В этом плане он всего лишь - говорящая кукла. Причем - далеко не всегда умная. Да и потом, - он и президент соединённых североамериканских штатов всего лишь на 98%. В бандитско-уголовной америке, 2% "эффекта Линкольна, Гарфилда, Маккинли, Кеннеди" еще никто не отменял. Так что - поживем - увидим.