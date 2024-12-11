Русская весна
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Русская весна

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Что Трамп грядущий нам готовит?

Что Трамп грядущий нам готовит?

Трамп слишком непредсказуем, чтобы имело смысл пытаться предугадать его конкретные действия. Но кое о чем можно высказаться уверенно.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Трамп, трамп...трамп..Трамп - тут, Трамп - там, трамп - в водопроводном кране, трамп - в утюге, трамп - в канализации. Куда не посмотришь - везде один трамп. И чего все с этим человеком так носятся ? Он - Бог? Или - царь всей земли ??? Он всего лишь президент юсы, и не более того! Сам лично он никаких решений не принимает, как собственно и все его предшественники. В этом плане он всего лишь - говорящая кукла. Причем - далеко не всегда умная. Да и потом, - он и президент соединённых североамериканских штатов всего лишь на 98%. В бандитско-уголовной  америке, 2% &quot;эффекта Линкольна, Гарфилда, Маккинли, Кеннеди&quot; еще никто не отменял. Так что - поживем - увидим.
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