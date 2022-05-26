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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян – о Фергюсоне: «У него 4 поражения подряд. Он должен завершить карьеру»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян поделился мнением о ветеране дивизиона Тони Фергюсоне. По мнению представителя Армении, «Эль-Кукуй», не знающий побед с 2019 года, должен покинуть октагон.

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