Анализ персонажей Чукура: глубина и сложности товарных отношений

Сериал "Чукур" - chukur-serial.com/main предлагает зрителям многоуровневый анализ персонажей, каждый из которых представляет собой не только отдельную личность, но и важный символ более широких социальных и товарных отношений.
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