5 советов сомнолога, как легко высыпаться белыми ночами

Белые ночи – пора, окутанная романтикой, но для многих она оборачивается серьёзным испытанием. Некоторые люди испытывают проблемы с засыпанием из-за света, у них наблюдается беспокойный сон, ощущение постоянной усталости.
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