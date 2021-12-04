Битва маникюров: Колсон Бэйкер против своей дочери Кейси

Субботнюю битву Spletnik посвящает маникюрам. Соревнуются сегодня 31-летний певец Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, и его 12-летняя дочь Кейси.
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