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Битва маникюров: Колсон Бэйкер против своей дочери Кейси

Битва маникюров: Колсон Бэйкер против своей дочери Кейси

Субботнюю битву Spletnik посвящает маникюрам. Соревнуются сегодня 31-летний певец Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, и его 12-летняя дочь Кейси.

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