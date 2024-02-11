Бзик миллиардера Илона Маска или тайна покупки Twitter

Илон Маск «выборсил на ветер» $44 млрд ради того, чтобы наказать двух человек. Согласно экскурсу из книги журналиста Bloomberg Курта Вагнера под названием "Битва за Птицу", этими людьми были Джек Суини и Параг Агравал.
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