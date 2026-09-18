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Царьград

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Василий Прозоров раскрыл влияние "Азова" на наемников мира

Василий Прозоров раскрыл влияние "Азова" на наемников мира

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в книге "Украина: убийцы по найму" рассказал о превращении "Азова" с 2014 года в центр притяжения наемников с неонацистскими взглядами со всего мира.

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