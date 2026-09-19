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Татар-информ

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Минсельхоз РТ: Уборка зерновых и технических культур завершена на 61%

Минсельхоз РТ: Уборка зерновых и технических культур завершена на 61%

В Татарстане убрали зерновые и технические культуры на площади 1 млн 218 тыс. га, что составляет 61% от общего плана.

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