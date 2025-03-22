А в народном календаре сегодня праздник Жаворонки, он же Сороки или Сорок Сороков. Считается. что сегодня прилетает сорок разных птиц и первым — жаворонок, что возвещает наступление весны.
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А в народном календаре сегодня праздник Жаворонки, он же Сороки или Сорок Сороков. Считается. что сегодня прилетает сорок разных птиц и первым — жаворонок, что возвещает наступление весны.