Под взором СК: депутат Госдумы требует проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» Ирэн ОрлонскаяНина Останина, депутат Госдумы, обратилась к Следственному комитету и Роскомнадзору с требованием провести проверку двух сериалов — «Слово пацана» и «Пищеблок».