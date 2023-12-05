Под взором СК: депутат Госдумы требует проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» Ирэн ОрлонскаяНина Останина, депутат Госдумы, обратилась к Следственному комитету и Роскомнадзору с требованием провести проверку двух сериалов — «Слово пацана» и «Пищеблок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии