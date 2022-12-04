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Месси забил в юбилейной игре, голландцы выдали топ-матч: чем запомнился первый день плей-офф на ЧМ-2022

Месси забил в юбилейной игре, голландцы выдали топ-матч: чем запомнился первый день плей-офф на ЧМ-2022

Голландия показала топ-уровень, у США всё впереди Если в очередной рабочий день новой недели в какой-то из детских футбольных школ страны не разберут первый мяч, забитый игроками сборной Голландии в ворота команды США, это будет удивительно.

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