Европейский прецедент: подсчитано потребление электроэнергии дата-центрами Дата-центры потребляют почти столько же электроэнергии, сколько все жилые дома вместе взятые, .
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Европейский прецедент: подсчитано потребление электроэнергии дата-центрами Дата-центры потребляют почти столько же электроэнергии, сколько все жилые дома вместе взятые, .
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