Суда снабжения Кригсмарине, дело «Альтмарка» и международное право

Руководство Рейхсмарине, а затем и Кригсмарине, понимало, что при отсутствии у Германии заморских баз для проведения операций в отдаленных океанских районах флоту необходим «плавучий тыл», о чем свидетельствовал и опыт Первой мировой войны.
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