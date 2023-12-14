WADA требует ввода биологических паспортов для нейтральных спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к антидопинговым организациям с призывом ввести биологические паспорта для нейтральных российских атлетов, которые смогут поучаствовать в Олимпийских играх летом 2024 года в Париже.
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